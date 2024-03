In ospedale da un anno e mezzo dopo un terribile incidente: «Voglio riportare Luca a casa»

Nel novembre 2022, nelle prime ore di una domenica mattina, il drammatico incidente. Poi il coma, il lento risveglio e anche le prime parole pronunciate con grande sforzo, tutto dalla stanza ospedale cui ora è costretto, con davanti una vita da trascorrere in una Suap, Speciale unità di accoglienza permanente, come quella in cui si trova ora a Negrar.

Il desiderio della madre di Luca Negretto, Anna Knap, è quello di riportare il figlio a casa e di prendersene cura lei stessa, così come vorrebbe lo stesso ragazzo, oggi 31enne, ma per farlo occorre tutta la strumentazione del caso e un'abitazione idonea. Per questo motivo la donna ha fatto partire da Roncà la raccolta fondi su GoFundMe (qui il link): servono circa 400 mila euro per consentire a Luca di proseguire il suo percorso nel conforto delle mura domestiche.

«Luca, detto Bibi dagli amici, ha 31 anni, è pieno di vita ed entusiasmo, generoso, sensibile ed è un grande amante degli animali. Aveva molti sogni e aspirazioni - scrive la madre - ma allo stesso tempo si divertiva a scherzare: poi puntualmente scoppiava con la sua risata irresistibile e contagiosa, che mi manca moltissimo.

Tutto questo si è interrotto improvvisamente alle 07.30 di domenica 6 novembre 2022. Luca - racconta Anna - è uscito per fare colazione. Durante il tragitto ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada l’auto si è scontrata contro un muro di cemento armato. È miracolosamente in vita grazie all’intervento tempestivo dell’elisoccorso e dei vigili del fuoco».

Un incidente che ha avuto gravissime ripercussioni sul giovane: «Il quadro neurologico - prosegue - è apparso subito molto grave (coma profondo), nonostante l'intervento chirurgico effettuato tempestivamente. Durante le prime settimane di ricovero ha subito ulteriori interventi chirurgici per ricomporre le fratture al viso e alla gamba. All'ospedale Sacro Cuore di Negrar, i medici hanno diagnosticato uno stato di coscienza minima protratto in associazione ad una gravissima disabilità motoria».

Da lì è partita la lunga e lenta riabilitazione, che ha visto lo sfortunato ragazzo compiere anche tappe che il personale sanitario non si aspettava: «Luca - continua - è in grado di riconoscere le voci dei parenti e degli amici e riesce a compiere dei piccoli movimenti. È in grado di sorridere ed emozionarsi quando gli sono vicino. Inaspettatamente è anche riuscito ad esprimersi verbalmente (i medici non si aspettavano fosse possibile), la sua prima parola dopo circa sei mesi dall’incidente è stata "Mamma".

Il percorso riabilitativo di Luca - si legge - è quasi giunto al termine. Al momento è ricoverato in una struttura ospedaliera dove dovrebbe restare per il resto della sua vita. Sto cercando di fare il possibile per realizzare il suo desiderio di tornare a casa».

La signora Anna spiega che vista la gravità della sua disabilità, Luca non è in grado di muoversi; è nutrito artificialmente dallo stomaco con un sondino e ha bisogno di assistenza medica continuativa.

«Sento il forte desiderio - scrive la madre - di accudirlo personalmente, ma la mia casa non è adatta per motivi di spazio ed è situata al primo piano senza ascensore. I fondi sono necessari per trovare un’abitazione adeguata ad accoglierlo e per coprire le spese relative all’assistenza domiciliare degli operatori che dovranno intervenire quotidianamente per darmi una mano e continuare le terapie di riabilitazione privatamente.

Ogni minimo aiuto - conclude - è ben accetto e non sarà mai dimenticato».