Lite durante l'elezione del Re de la Stanga, Nello Cassani assolto

È stato assolto con formula piena Nello Cassani, protagonista quattro anni fa di un litigio avvenuto al seggio per l'elezione del Re de la Stanga, alla Croce Bianca di Verona. Cassani era stato portato in tribunale da Tania Venturelli, la quale lo aveva accusato di averle causato delle gravi lesioni durante la colluttazione.

I fatti risalgono alla mattina del 12 gennaio 2020. Nella chiesa di Ognissanti di Verona, si stava svolgendo l'elezione della maschera di carnevale della Croce Bianca, il Re de la Stanga, quando una lite si è conclusa con un uomo e una donna all'ospedale. I due sono Tania Venturelli e Nello Cassani, i quali il giorno seguente hanno raccontato via Facebook due versioni contrastanti dell'alterco che avevano avuto.

Versioni che negli anni successivi sono state ripetute in tribunale, in seguito alla denuncia presentata da Venturelli. E dopo quasi quattro anni, la giudice Alessia Silvi ha emesso il suo verdetto di assoluzione nei confronti di Cassani. Per la giudice, le dichiarazioni della Venturelli non risultano «connotate da credibilità soggettiva ed attendibilità intriseca, apparendo talvolta lacunose e in alcuni passaggi alquanto imprecise». Dichiarazioni che di fatto rappresentavano «la principale fonte di prova a carico dell'imputato» e che durante il dibattimento sono state in parte smentite da alcuni testimoni. La giudice ha inoltre ricordato che tra Venturelli e Cassani c'erano già stati dei rapporti conflittuali, i quali hanno reso «incerta la ricostruzione della dinamica dei fatti e non sufficientemente preciso e riscontrato il racconto» di Tania Venturelli. Incertezze che si estendono anche alla gravità delle lesioni dichiarate dalla donna. Infatti, i referti da lei riportati «non evidenziano alcuna frattura o mutamento del quadro clinico della paziente», si legge nella sentenza.