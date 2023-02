Sostituzione di una condotta del gas: 20 giorni di lavori in piazzale Stefani

Prenderanno il via mercoledì 1° marzo i lavori di sostituzione di una condotta di gas metano a Verona, che porteranno all'istituzione del divieto di sosta e il restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra via Missori e piazzale Stefani.

Da V-Reti, società del gruppo Agsm-im, informano che l'intervento avrà una durata stimata di 20 giorni, mentre le tempistiche relative alla seconda fase, che interesserà il tratto di strada tra piazzale Stefani e via Da Monte, verranno comunicate successivamente.

I lavori si inseriscono nel progetto pluriannuale per la sostituzione di tratti di condotte gas vetuste, posate più di 60 anni fa (delibera 367/2014/R/GAS).

La Provincia di Verona invece ha comunicato che verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo alcuni tratti extraurbani delle seguenti strade provinciali: