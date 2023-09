Vendemmia con lavoratori irregolari, sanzionate azienda e cooperativa

Parchi pubblici, stazione ferroviaria e degli autobus sono stati alcuni dei luoghi sensibili di San Bonifacio controllati dai carabinieri nella giornata di mercoledì, 20 settembre. Un controllo straordinario andato avanti fino a sera e che era partito nelle prime ore del mattino con un servizio disposto dal comando provinciale di Verona e realizzato con l'aiuto dei colleghi del nucleo ispettorato del lavoro e delle compagnie di Villafranca di Verona e Caprino Veronese.

L'operazione scattata al mattino ha permesso di passare al setacciato le aree di San Bonifacio, Monteforte d'Alpone e Caldiero, definite dai militari come "punti di raccolta" di lavoratori, solitamente extracomunitari, che con l'inizio della vendemmia vengono prelevati lungo la strada ed impiegati occasionalmente come braccianti agricoli dalle aziende vitivinicole della provincia.

I carabinieri hanno così rintracciato nove stranieri, irregolari nel territorio italiano, che attendevano di attesa di essere portati a raccogliere l'uva. I nove sono stati denunciati e nei loro confronti è stata avviata la procedura di espulsione.

Il controllo è stato poi esteso anche ad un'azienda vitivinicola del Veronese nella quale i militari hanno individuato tre lavoratori irregolari. In questa circostanza, sono stati denunciati il titolare della ditta per la omessa redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il titolare di una cooperativa per aver fornito all'azienda vitivinicola attraverso un appalto risultato illegittimo lavoratori irregolari e sprovvisti della dovuta formazione. Circostanze che hanno fatto scattare anche una serie di violazioni di carattere amministrativo a carico delle due ditte, per un totale di oltre 21mila euro di sanzioni e la sospensione delle due attività fino all'adempimento delle prescrizioni impartite.