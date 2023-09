I militari hanno svolto un'ispezione a sorpresa, all'inzio della quale alcuni braccianti avrebbero provato ad allontanarsi, venendo però fermati. Una volta concluse le verifiche, sono risultati essere 6 i lavoratori privi di regolare contratto di assunzione. Una grave inadempienza che ha portato al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per entrambe le ditte, oltre all’elevazione di sanzioni amministrative per un valore complessivo di 26 mila euro.

Lavoratori irregolari in agricoltura: attività sospesa per due ditte e sanzioni per 26 mila euro