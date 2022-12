Morto sul lavoro cadendo da un'impalcatura. Cisl chiede più controlli nei cantieri

Era nato in Albania 66 anni, ma si era trasferito in provincia di Verona. Era residente a Malcesine e in quel comune gardesano stava lavorando. Si trovava sull'impalcatura allestita attorno ad una casa in ristrutturazione vicino alla Gardesana. E per cause ancora al vaglio degli investigatori, da quell'impalcatura è caduto. È così che Kujtim Aliraj è morto ieri, 23 dicembre, quando erano circa le 14.30.

Il muratore è deceduto sul posto, dopo un volo di tre metri. I soccorritori del 118 hanno raggiunto Malcesine anche con l'elicottero, nella speranza di poterlo salvare, trasportandolo rapidamente in ospedale. Ma quando sono arrivati, Kujtim Aliraj era già senza vita.

Insieme al personale sanitario, nel cantiere in cui era avvenuto l'incidente mortale sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal. Il loro dovere è quello di ricostruire la vicenda e per farlo hanno già raccolto le testimonianze dei colleghi del 66enne. Ma i loro controlli sono estesi a tutto il cantiere per verificare se le norme di sicurezza sul lavoro siano garantite.

E di fronte all'ennesima morte sul lavoro, Cisl Verona ha espresso sconcerto e dolore. «Siamo ad almeno 24 morti accertate nei luoghi di lavoro, una spirale senza fine - ha scritto il sindacato veronese - Non possiamo fare un salto di qualità senza una piena consapevolezza di tutta la società. Chiediamo che le persone denuncino. Non possiamo permettere che il silenzio diventi complicità. Ci sono tutti gli strumenti per avere l'anonimato. Chiunque veda un cantiere ed una situazione di messa in pericolo della salute e sicurezza delle persone ha il dovere morale di chiamare le forze di polizia per una verifica puntuale delle situazioni. I sindaci devono dare mandato alle polizie locali affinché verifichino il territorio. Il superbonus ha fatto esplodere la cantieristica selvaggia, con soggetti che si improvvisano impresari, false partite Iva senza alcuna formazione e senza esperienza. Ci aspettiamo inoltre che il Governo modifichi le regole dei concorsi. E non possiamo permettere che il personale ispettivo oggi non solo sia sottopagato ma in perenne carenza di personale».