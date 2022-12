Cade dall'impalcatura di un cantiere: morto operaio a Malcesine

Un incidente mortale sul lavoro è stato segnalato nel territorio di Malcesine. A perdere la vita, secondo quanto riportato dal quotidiano L'Arena, sarebbe stato un operaio sulla sessantina, di origini albanesi e residente nel Comune gardesano. L'uomo pare fosse impegnato in un cantiere edile quando, per cause in via d'accertamento, sarebbe caduto da un'impalcatura alta circa tre metri.

L'incidente risalirebbe al primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 dicembre. Sul posto si sarebbero quindi diretti i soccorritori del Suem 118 con un elicottero, ma per l'operario non vi sarebbe purtroppo più stato nulla da fare. La dinamica dell'episodio risulterebbe tuttora al vaglio dei militari dell'Arma e dello Spisal.