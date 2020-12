Confronto tra regioni e governo, passa la linea dura: per Natale si pensa alla zona rossa

Riunione tra governatori di Regione ed esecutivo nazionale di estrema importanza, quella tenutasi verso mezzogiorno quest'oggi, mercoledì 16 dicembre. Il tema è naturalmente quello delle nuove restrizioni in vista delle festività natalizie oramai alle porte. Poche le certezze, l'unica è che le attuali norme previste per le due settimane centrali di Natale sono destinate a cambiare. Secondo una ricostruzione fornita dall'Agi e poi ripresa da molti quotidiani circa quanto sarebbe emerso durante la riunione tra Governo e presidenti di Regione, a passare sarebbe stata la linea del rigore.

I più rigidi in materia sono i ministri Speranza, Boccia e Franceschini, tutti convinti che servano nuove restrizioni. Ma questa mattina a chiedere in modo esplicito nuove restrizioni è stato anche il presidente del Veneto Luca Zaia, il quale nel consueto punto stampa ha chiaramente detto che «servono nuove misure», aggiungendo inoltre che «o ci pensa il governo o ci pensiamo noi». Sull'indiscrezione in merito al fatto che lui stesso abbia chiesto al Governo di istituire la zona rossa per Natale, il presidente Zaia si è limitato a dire che durante l'incontro «non siamo entrati nei dettagli».

La roulette di Natale: chi punta sul "rosso"

Di che colore sarà l'Italia sotto le festività di Natale? In queste ore tutti puntano sul rosso, ma la roulette delle zone di rischio appare ormai letteralmente "impazzita", per cui non è da escludere che vi possano essere sostanziali modifiche anche alle norme connesse a ciascuna area. Da derubricare, in ogni caso, l'ipotesi che le Regioni possano restare "zona gialla", il che banalmente significa che quello che il premier Conte aveva sbandierato quale «successo del Governo» ottenuto attraverso le precedenti misure restrittive prese, cioè arrivare sotto il Natale con «tutta Italia in zona gialla», si stia oggi rivelando se non un fallimento, di certo un grattacapo che impone di cambiare ancora una volta le regole.

Il ministro Speranza aveva già rivelato di aver sin da prima del 3 dicembre chiesto che l'Italia a Natale fosse definita zona rossa, ed oggi la prospettiva appare quanto mai concreta. Già questa sera potrebbero essere prese delle decisioni in merito. Il ministro Dario Franceschini scrive via Twitter: «È tempo di scelte rigorose di Governo e Parlamento: solo regole più restrittive durante le festività potranno evitare una terza ondata di contagi. Per noi che abbiamo responsabilità istituzionali è un dovere intervenire oggi senza esitazioni per salvare vite umane domani».

Restrizioni dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021

Quali sono le ipotesi in campo? Si partirebbe anzitutto dal 24 dicembre per arrivare fino al 7 gennaio, ma va ricordato che dal 21 dicembre già scatta il divieto di spostamento tra Regioni a prescindere dal colore stabilito dall'ultimo Dpcm. E proprio a proposito di decreti, non si esclude nemmeno che ne arrivi uno nuovo a firma del presidente del Consiglio, forse già stasera o domani, poiché le nuove norme in qualche modo dovranno essere anzitutto scritte ed inserirsi nel quadro regolatorio sin qui adottato. Ma il tema è assai delicato, poiché se di "zona rossa" si parla, va anche detto che questa mattina al Senato è passata la mozione presentata dal Pd che invita il governo a «rivalutare le misure anti-Covid con un particolare riferimento agli spostamenti del 25-26 dicembre e 1° gennaio».

In merito, la richiesta sarebbe quella di una deroga al divieto di spostamento in quei tre giorni specifici per i piccoli Comuni fino a 10 mila abitanti. Lo ha confermato il capogruppo al Senato del Pd Andrea Marcucci: «Il Senato ha appena approvato una mozione in cui impegna il Governo ad avere equità di trattamento tra chi vive in grandi città e chi in piccole soprattutto nelle giornate del 25,26 dicembre e 1 gennaio, e nel caso di nuove restrizioni, di prevedere ristori adeguati e proporzionati a tutte le attività economiche che verranno nuovamente interessate ai provvedimenti». Il problema è però che se l'intera Italia dal 24 dicembre diventerà zona rossa (o anche solo arancione), gli spostamenti tra Comuni sarebbero comunque vietati. Ad oggi, infatti, la normativa prevede per l'area di rischio di colore rosso che sia vietato uscire di casa, salvo che per motivi di lavoro, necessità, salute (o per fare attività motoria, ma solo «in prossimità di casa»).

Adeguatezza e proporzionalità delle misure o arbitrio?

«Il modello di interventi territoriali ha funzionato bene e ha fatto scendere l’Rt dall'1.7 all’attuale 0,8 ed è ancora in discesa, anche se le reti sanitarie necessitano di essere sempre più difese e alleggerite». Così si è espresso poco fa il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Una sottolineatura che lascia intendere dunque che proprio tale modello di suddivisione dell'Italia in base al rischio verrà riconfermato anche per il futuro. E, tuttavia, non vi è una enorme ed ennesima contraddizione nel paventare oggi un provvedimento che abbia valore per tutte le Regioni sotto le feste (l'Italia intera zona rossa), non tenendo quindi più conto delle differenti situazioni epidemiologiche nelle singole realtà? Istituire per le due settimane centrali natalizie la zona rossa in tutta Italia, non è forse in contrasto con il principio di "adeguatezza e proporzionalità" delle misure, al limite di apparire in alcune Regioni persino un arbitrio? Insomma, quelle aree che si sono fatte il calvario dalla zona rossa a quella gialla per oltre un mese, se presentano oggi situazioni da zona gialla, per qual motivo dovrebbero d'incanto accettare restrizioni da zona rossa durante tutte le festività dalla vigilia di Natale fino alla Befana?

La zona rossa e le sue misure. Caro governo, ci aggiorni le FAQ?

Una delle annotazioni, a nostro avviso tutt'altro che marginali, prima di ricordare nel dettaglio le principali misure previste dal Dpcm del 3 dicembre per la zona rossa, è che ad oggi, cioè ben tredici giorni dopo l'entrata in vigore dell'ultimo decreto, le FAQ ufficiali del Governo sono state solo parzialmente aggiornate. Sono infatti giunte importanti precisazioni circa il periodo 21 dicembre-6 gennaio, ma che rischiano di dover essere ulteriormente aggiornate, mentrre quelle relative alle tre differenti aree di rischio sono invece rimaste ferme al Dpcm del 3 novembre. Pretendere che i cittadini rispettino delle regole che nemmeno vengono indicate con la dovuta precisione ed il debito tempismo è, oggettivamente, una pretesa che rischia di essere indebita.

Ciò detto, ecco quel che prevede la zona rossa sulla base del Dpcm del 3 dicembre: