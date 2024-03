Intervento urgente di Acque Veronesi alla rete idrica di Lavagno nella serata del 15 marzo

Acque Veronesi ha comunicato che tra le ore 21.30 e le ore 24 di venerdì 15 marzo, verrà interrotta l'erogazione dell'acqua in via San Rocco ed in via XXV Aprile nel Comune di Lavagno. La sospensione, secondo quanto è stato riferito dall'azienda, si rende necessaria per consentire ai tecnici di Acque Veronesi un intervento urgente di riparazione del tratto principale della rete acquedottistica del paese.

Sempre per lo stesso motivo e negli stessi orari, l'azienda ha poi fatto sapere che potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o mancanza d'acqua nelle limitrofe vie Kolbe Massimiliano, Resi, Dell'oca Bianca, Don Roberto Lonardoni ed in via Dell'artigianato. Durante le fasi di scavo e riparazione delle tubazioni, resterà chiusa al traffico una carreggiata di via San Rocco.

In base a quanto si apprende, i tecnici della società hanno già affisso in precedenza i cartelli per avvisare i cittadini residenti nelle vie interessate dai lavori. L'attività sarà eseguita nelle ore notturne per ridurre al massimo i possibili disagi. Per ogni informazione ulteriore è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il numero verde di pronto intervento: 800 734300.