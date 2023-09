Arresto dei finanzieri dopo pericoloso inseguimento, Usif: «Evitato il peggio»

«Grazie alla prontezza e alla professionalità dei finanzieri di Verona non è finita in tragedia», è quanto dichiarato dal segretario generale aggiunto dell'unione sindacale italiana finanzieri (Usif) Luca D’Apollonio, insieme al segretario regionale Usif Veneto Matteo Medici e al segretario provinciale di Usif Verona Antonio Vaccaro, a commento dell'arresto completato venerdì 15 settembre dagli uomini della guardia di finanza scaligera dopo un lungo inseguimento.

I militari della sezione mobile del nucleo di polizia economico finanziaria di Verona hanno dovuto inseguire da Sommacampagna a Legnago un corriere della droga che per sfuggire ad un controllo ha messo in atto una folle e pericolosa fuga con speronamenti e tentativi di investimento. È un finanziere a porsi davanti all'auto del delinquente e a sparare alle gomme per impedire che l'uomo continuasse a scappare con a bordo uno zainetto contenente 16 chilogrammi di hashish.

Usif plaude all’operato dei colleghi e formula loro i migliori auguri di pronta guarigione dalle ferite e contusioni riportate. «E da molto tempo, troppo ormai, denunciamo la carenza di norme adeguate volte a tutelare il servizio e l’operato degli operatori del comparto sicurezza e difesa - hanno aggiunto D'Apollonio, Medici e Vaccaro - Violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale prevedono pene e sanzioni troppo blande, risultando di fatto prive di alcuna funzione in termini di deterrenza. È ormai improcrastinabile una modifica della normativa al riguardo, unitamente a maggiori investimenti sulla sicurezza sia in termini economici che di equipaggiamenti e di nuovi organici, al fine di tutelare i cittadini e gli operatori di polizia ed evitare che queste scene tornino a ripetersi».