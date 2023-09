Inseguito dai finanzieri, speronamenti e spari. In auto aveva 16 chili di hashish

Venerdì scorso, 15 settembre, un inseguimento da Sommacampagna a Legnago, con speronamenti e colpi di pistola, si è concluso con l'arresto del fuggitivo da parte dei finanzieri veronesi. L'uomo che ha cercato in tutti modi di scappare è stato portato in carcere ed il carico di 16 chilogrammi di hashish che aveva con sé è stato sequestrato.

L'arrestato è stato accusato di traffico di droga, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona. L'uomo era al volante di una Peugeot 305 e stava trasportando uno zainetto con otto involucri da due chili ciascuno di hashish. E per evitare un controllo della guardia di finanza, ha ingranato le marce alte e da Sommacampagna è scappato per le strade del Villafranchese e della Bassa.

I finanzieri lo hanno inseguito e nella corsa sono stati ostacolati con speronamenti ed altre manovre pericolose. Due operatori hanno rimediato ferite guaribili in 10 e in 5 giorni. Ma il rischio più grando lo ha corso un luogotenente che con il corpo ha provato a sbarrare la strada al fuggiasco. Il malvivente, però, non ha rallentato ed ha rischiato di investirlo. Il finanziere ha dovuto estrarre la pistola di ordinanza ed ha sparato alle gomme dell'auto per salvarsi la vita e per porre fine alla fuga dell'uomo inseguito.