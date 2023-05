Infortunio sul lavoro a Sommacampagna: una persona portata in codice rosso all'ospedale

Nella giornata odierna, giovedì 4 maggio, è stato segnalato un incidente sul lavoro che sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15, nel Comune di Sommacampagna. Stando a quanto viene riportato dai soccorritori del Suem 118, una persona sarebbe rimasta schiacciata da una bobina restando di conseguenza gravemente ferita.

L'episodio, a quanto si apprende, si sarebbe verificato in via della Tecnica nel Comune veronese. Sul posto sono intervenute un'ambulanza infermierizzata e un'automedica del Suem 118.

Il ferito è stato successivamente trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento per ricevere le cure del caso. Presenti in zona anche i carabinieri per la ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto.