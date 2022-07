Incendio nella Valle dei Progni, Zaia: «Richiesto intervento di un Canadair»

Continuano le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato la notte scorsa nella Valle dei Progni di Fumane. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono al lavoro per contenere le fiamme e, oltre all'invio degli elicotteri, la Regione Veneto ha richiesto l'intervento di un Canadair per questo pomeriggio. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Luca Zaia, il quale sta seguendo da vicino l'evoluzione del rogo sviluppatosi in una grande area boschiva in località Caseri.

«Non possiamo abbassare la guardia - ha dichiarato Zaia - vento e temperature altissime continuano a insidiare il territorio Veneto. Dopo tanti incendi e focolai, su cui siamo prontamente intervenuti con tutte le forze disponibili della Regione, stanotte si sono accese le fiamme sulle colline di Fumane. Sul posto, fin da subito, sono giunti i nostri elicotteri assieme a volontari insostituibili che ringrazio per l’abnegazione e per il continuo presidio in tutto il territorio regionale. Abbiamo richiesto l’intervento del Canadair, che dovrebbe raggiungere la zona attorno alle 16. Faccio un appello alla prudenza, a chi frequenta colline, pinete, boschi, qualsiasi area arborea regionale, per escludere nuovi focolai. Usiamo il buon senso, per evitare che questa situazione diventi una vera e propria battaglia al fuoco, che potrebbe mettere a rischio il nostro ambiente e tutti i volontari impegnati sul campo».