Brucia la Valle dei Progni, vigili del fuoco e protezione civile contengono il rogo

È scoppiato questa notte, 21 luglio, ed è andato avanti per tutta la mattinata il vasto incendio sulla Valle dei Progni di Fumane. Il fronte del rogo è di qualche chilometro e «da dietro l'azienda Fas si sviluppa sul versante che porta a Cavalo», come spiegato dal sindaco Daniele Zivelonghi.



(Fumo dall'incendio di Fumane visibile da San Pietro in Cariano)

Per contenere le fiamme è stato necessario l'impiego anche di 14 vigili del fuoco, aiutati dai volontari della protezione civile. E questa mattina sono arrivati anche gli elicotteri del sistema contro gli incendi boschivi della Regione Veneto.

(Fumo dall'incendio di Fumane)

Il fumo nero prodotto dall'incendio è visibile anche dai territori vicini, da Verona fino a Pescantina, e in alcune zone della Valpolicella si è avverte il forte odore di bruciato. Il primo cittadino di Fumane ha raccomandato «di non esporsi al fumo e di non recarsi sui luoghi» interessati dall'incendio «per non creare disturbo al personale addestrato che sta lavorando».

Daniele Zivelonghi ha comunque assicurato che «la situazione è sotto controllo» e che non sarebbe ancora nota l'origine del rogo.