Trattore avvolto dalle fiamme in azienda: rogo domato dai vigili del fuoco

Erano circa le ore 14 di lunedì, quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Sommacampagna per un incendio divampato su un mezzo agricolo.

Il trattore si trovava parcheggiato all'interno di un azienda agricola situata in via Molinara Vecchia, quando è andato a fuoco per cause da accertare. I pompieri partiti da Verona con un mezzo e 5 uomini, utilizzando del liquido schiumogeno, in poco tempo hanno domato le fiamme che avevano completamente avvolto il mezzo, evitando che le stesse si propagassero al rimorchio che era agganciato.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle ore 15.30.