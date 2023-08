Brucia il tetto di una villetta in Valpolicella: ingenti i danni subiti

È scattato nella mattinata di martedì l'intervento dei vigili del fuoco a Palazzin, frazione di Negrar di Valpolicella, per un incendio in abitazione.

L'allerta è scattata intorno alle ore 10, con le fiamme che si sarebbero sviluppate sulla copertura di una villetta singola di via Palazzin. Sul posto sono intervenuti complessivamente 5 mezzi e 16 unità dei pompieri di Verona, che alle ore 15 stavano ancora lavorando per estinguere tutti i focolai e mettere in sicurezza.

Sul posto anche la polizia locale, i carabinieri e un'ambulanza del 118, la quale ha preso in cura una persona.

Ingenti sarebbero i danni riportati dal tetto nella villetta durante l'episodio.