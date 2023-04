Vigili del fuoco domano un incendio in una stalla: salve le mucche presenti

Sono stati soprattutto gli animali a temere il peggio nell'incendio divampato all'alba di giovedì a Villafranca di Verona. L'allarme infatti è scattato alle 6.25, per un mezzo agricolo andato a fuoco all'interno di una stalla in località Colombarotto.

Il fumo fuoriusiciva dall'edificio dove erano presenti alcune mucche e sul posto si sono così diretti i vigili del fuoco con mezzi, tra cui un autobotte e un carro decontaminazione, i quali si sono subito messi al lavoro per spegnere le fiamme che avevano interessato un carro miscelatore che si trovava all'interno della stalla. Coinvolti dal rogo anche parte della copertura dello stabile in eternit e del fieno stoccato nelle immediate vicinanze.

Fortunatamente però nessuna particolare conseguenza sarebbe stata registrata nei confronti degli animali a ricovero, mentre le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del sito proseguiranno per tutta la giornata.