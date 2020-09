Tetto a fuoco nella casa di riposo di Albaredo, evacuati gli anziani

Vigili del fuoco all'opera da poco dopo le 11.30 di giovedì 24 settembre, ad Albaredo d'Adige per spegnere un'incendio al Centro Servizi Anziani Cà dei Nonni. La struttura di Via Dei Barcari ospitava 83 anziani, i quali sono stati tutti evacuati. Per loro si sta cercando una sistemazione alternativa, mentre i pompieri sono alle prese con le fiamme che pare siano partite dal tetto, sviluppandosi poi per quasi tutta la parte superiore dell'edificio.

Una trentina di pompieri con 8 mezzi si è occupata di domare il rogo, mentre gli 83 ospiti della struttura sono stati trasferiti all'ospedale di Zevio, che nei mesi soccorsi era stato allestito per fronteggiare la pandemia di Covid-19 e che ora risulta inutilizzato. Al trasporto degli anziani ha pensato il personale del 118 giunto sul posto con ambulanze e altri veicoli.