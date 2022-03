Camion in fiamme lungo l'autostrada A4: code tra Sommacampagna e Peschiera

Ancora un pomeriggio difficile lungo l'autostrada A4, dopo l'incidente che martedì ha visto un camion finire in Tangenziale Sud e mandare in tilt la viabilità.



Intorno alle ore 16 di mercoledì i vigili del fuoco si sono recati in zona con tre mezzi, per domare l'incendio divampato su un mezzo pesante che viaggiava in direzione di Venezia.L'episodio non avrebbe provocato feriti e si è verificato tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda, con le code che hanno raggiunto i 7 chilometri.