Camion sfonda il guard rail e dall'A4 finisce in Tangenziale Sud, coinvolgendo due auto

Un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì, ha coinvolto A4 e Tangenziale Sud.

Il tutto si sarebbe verificato intorno alle 15.30 all'altezza della Vicenzi Spa, nel Comune di San Giovanni Lupatoto. Stando a quanto appreso, un mezzo pesante stava viaggiando in A4 quando, per cause da verificare, è uscito di strada sfondando il guard rail e finendo sulla Tangenziale Sud, coinvolgendo due auto in transito.

Autostrada e tangenziale sono state chiuse per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza. Sul posto il 118, i vigli del fuoco con due mezzi (uno da Verona e l'altro da Caldiero) e la Polizia Stradale scaligera.

Lunghe code registrate su ambedue le arterie stradali.