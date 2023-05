Incendio di un camion in autostrada A22: intervento dei vigili del fuoco

Alle ore 14.15 circa di oggi, mercoledì 31 maggio, i vigili del fuoco di Verona riferiscono di essere intervenuti in autostrada A22, nei pressi dello svincolo di Verona Nord in direzione Modena, a causa dell'incendio di un autoarticolato carico di cippato. In base a quanto si apprende, nessuna persona è rimasta ferita.

Secondo ciò che viene spiegato dai pompieri intervenuti sul posto, l’autista accortosi delle fiamme che, spiegano i vigili, sarebbero state «probabilmente innescate da un blocco delle ganasce dei freni», è quindi riuscito a fermarsi e a staccare la motrice. I pompieri arrivati da Bardolino e Verona con un’autopompa, due autobotti e nove operatori, hanno infine spento le fiamme.

Sul posto è giunto anche il personale ausiliario dell’autostrada con dei mezzi movimenti terra per la rimozione del materiale di legno. Quest'ultimo è stato caricato su un altro camion. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Anche le operazioni dei vigili del fuoco, al momento, sono in fase di ultimazione.