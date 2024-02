Incendio in un appartamento in Valpolicella: vigili del fuoco al lavoro

L'incendio di un'abitazione ha chiamato all'intervento i vigili del fuoco nella mattinata di mercoledì a Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Intorno alle ore 8.30, tre mezzi dei pompieri si sono infatti diretti al civico 108 di via Alcide De Gasperi, dove è divampato un rogo in un appartamento. Alle ore 10 le operazioni erano ancora in corso.

Seguiranno aggiornamenti