Incendio in abitazione in Valpolicella viene domato dai vigili del fuoco

Serata di lavoro quella di martedì per i vigili del fuoco, chiamati all'intervento nella zona della Valpolicella. Intorno alle ore 21 infatti, un incendio è divampato in un'abitazione di Mazzano, frazione di Negrar.

Le fiamme sarebbero scaturite dalla canna fumaria e i pompieri sono rimasti al lavoro fino a mezzanotte circa in via Gevè, per completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Nell'episodio avrebbe subito delle leggere ustioni il proprietario di casa, nel tentativo di estinguere il rogo prima dell'arrivo del personale del 115, il quale ha ricevuto poi le cure del personale sanitario.