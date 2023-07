Immobile occupato e allacciamento abusivo per avere l'elettricità: 8 persone denunciate

Degrado urbano e occupazione abusiva di immobili, continuano ad essere al centro degli accertamenti delle forze dell'ordine.

Nella giornata di venerdì 28 luglio, sono stati i carabinieri della Compagnia di San Bonifacio ad eseguire un controllo straordinario nel Comune di Zevio. Un'operazione che ha visto impegnato l'equipaggio del Nucleo operativo e radiomobile, insieme a quelli delle stazioni di Zevio, Soave, Monteforte d’Alpone, Colognola ai Colli e Tregnago, a contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina e dei reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio in un immobile abbandonato nella campagna di Zevio, i militari avrebbero rintracciato 8 soggetti extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale, che avrebbero adibito lo stabile a bivacco di fortuna utilizzando il mobilio e le suppellettili trovati all’interno, dopo esservi entrati forzando gli infissi.

Una volta identificati, gli individui sono stati denunciati per immigrazione clandestina, invasione di terreni ed edifici, danneggiamento e furto aggravato in concorso, dal momento che avrebbero manomesso i contatori dell’energia elettrica per garantirsi la fornitura di corrente attraverso allacci di fortuna alla rete pubblica.

Nei loro confronti, infine, è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione di un decreto di espulsione.