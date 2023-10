Occupano abusivamente un edificio e forniscono false generalità, 6 denunciati

Quattro extracomunitari deferiti in stato di libertà perché irregolari in Italia e per aver occupato abusivamente un edificio abbandonato di San Bonifacio. E altri due denunciati per aver fornito false generalità. Sono questi i risultati di un controllo straordinario dei carabinieri di San Bonifacio, Soave, Tregnago e Colognola ai Colli.

L'operazione è stata eseguita ieri, 25 ottobre, per contrastare l'immigrazione clandestina e si è concentrata sui territori di San Bonifacio, Arcole, Caldiero e Colognola ai Colli. I militari hanno verificato la presenza di stranieri irregolari in immobili fatiscenti e abbandonati, nei parchi pubblici, nelle stazioni ferroviarie e nei luoghi solitamente utilizzati come punti di raccolta di lavoratori extracomunitari impiegati occasionalmente come braccianti agricoli.

I carabinieri hanno così rintracciato quattro extracomunitari e li hanno deferiti in stato di libertà per reati in materia di immigrazione e per invasione di terreni ed edifici. I quattro avevano trasformato un immobile vuoto di San Bonifacio nel loro giaciglio di fortuna. Nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all'espulsione. Inoltre, altri due extracomunitari sono stati denunciati perché durante una verifica hanno declinato false generalità ai militari.