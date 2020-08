Giardini piazza Indipendenza, Bozza: «Era un parco floreale, oggi è tutto bruciato»

Giardini di piazza Indipendenza a Verona, il Consigliere Comunale della Lista Tosi Alberto Bozza denuncia la «totale incuria e abbandono da parte dell'amministrazione Sboarina. Il sindaco - attacca il consigliere di minoranza Alberto Bozza - ha perso completamente di mano il controllo della città e il grave stato in cui versano quei giardini è l'emblema dell'inefficienza». L'esponente della Lista Tosi spiega: «Quei giardini li avevamo riqualificati noi come amministrazione Tosi nel 2017, stanziando 400 mila euro e lo stesso Sboarina all'inaugurazione all'inizio del suo mandato ci aveva pubblicamente riconosciuto il merito. Il progetto che avevamo realizzato era innovativo, con la creazione di un vero e proprio parco floreale e orto botanico in centro storico a due passi da piazza Erbe. Per questo Verona aveva vinto l'ambito premio nazionale "La città per il verde". Insomma quei giardini erano diventati una vetrina e un' attrazione per veronesi e turisti».

Qual è dunque la situazione oggi? L'analisi del consigliere Bozza è impietosa: «Dopo un anno e mezzo dal premio invece sono ridotti a "savana", le piante floreali hanno lasciato campo alle erbacce, a motte di fiori appassiti e malmessi e C'è sporcizia ovunque. E l'amministrazione non può giustificarsi parlando di guasto all'impianto di irrigazione. La verità è che Amia è intervenuta, ma solo per la manutenzione minima, ieri e oggi solo dopo le ripetute segnalazioni dei cittadini, ma il degrado - conclude il consigliere comunale Alberto Bozza - rimane ed esiste da tempo e complice il caldo si è bruciato tutto».

A ribadire rimostranze e polemiche è anche il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco che incalza: «L’incapacità di questa amministrazione si manifesta anche nello nello stato pietoso in cui si trovano giardini anche storici come quelli di Piazza Indipendenza, ma lo stesso esempio vale per molti altri parchi e giardini dei quartieri. Una volta si diceva che le amministrazioni comunali tenevano bene il centro storico e trascuravano il quartieri. Oggi - conclude Michele Bertucco - l’uno e gli altri vivono criticità molto simili, a dimostrazione di uno scadimento e di un livellamento verso il basso del servizio».