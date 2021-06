Mettono esplosivo nel bancomat, lo fanno saltare, prendono i soldi e scappano

Una banda probabilmente composta da quattro membri ha messo a segno un furto allo sportello bancomat della filiale del Credito Valtellinese di San Giovanni Lupatoto. Lo stesso sportello preso di mira circa due anni fa. La tecnica utilizzata per i due colpi è stata la stessa, ma gli esiti sono stati differenti. I malviventi, in entrambi i casi, hanno provocato un'esplosione ma nel 2018 il bancomat ha retto alla deflagrazione, costringendo i ladri a scappare senza bottino.



È, invece, andata meglio ai banditi che intorno alle 2.30 dell'altra notte, 16 giugno, hanno utilizzato l'esplosivo per distruggere il bancomat e ciò che aveva intorno. In questo modo, gli autori del furto hanno potuto raggiungere il contenitore delle banconote per portarselo via. S'ipotizza che la banda sia riuscita a scappare con circa 40mila euro, dopo aver compiuto il furto in pochi minuti.L'esplosione ha svegliato tanti cittadini che vivono nelle vicinanze della filiale di Via Madonnina. La chiamata ai carabinieri è stata tempestiva e lo è stato anche l'intervento dei militari. Ma la fuga dei malfattori è stata ancor più rapida e nessuno è riuscito ad intercettarli. Ora, gli investigatori sperano di poter ottenere qualche dettaglio utile guardando anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza.