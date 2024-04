Furti nei parcheggi, autore identificato in un 31enne già in carcere

Si è aggravata la posizione di un 31enne romeno detenuto nella casa circondariale di Montorio. Venerdì scorso, 5 aprile, i carabinieri di Parona gli hanno notificato due ordinanze di custodia in carcere, in quanto a suo carico sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza. L'uomo, oltre alle ragioni che lo avevano già portato in carcere, avrebbe commesso svariati furti e avrebbe ricettato documenti di identità, carte di pagamento, oggetti preziosi e capi d’abbigliamento. Inoltre, il 31enne avrebbe anche detenuto un coltello e arnesi atti allo scasso. Il tutto compiuto a Verona tra il maggio 2022 e l'agosto 2023.

I due provvedimenti cautelari sono stati emessi dal gip del tribunale di Verona su richiesta della locale procura e sono scaturiti grazie alle indagini compiute dai carabinieri di Parona. Indagini che hanno permesso di comporre un consistente quadro indiziario a carico del 31enne romeno.

I militari dell’Arma sono partiti dalle segnalazioni di alcuni furti commessi nei parcheggi Saba vicini all'ospedale di Borgo Trento, all'Arena e a Piazza Isolo. I carabinieri hanno acquisito informazioni ed hanno visto le immagini registrate dai sistemi di sorveglianza. Proprio queste immagini hanno permesso di identificare il 31enne come l'autore di svariati furti.

Il suo riconoscimento è stato possibile grazie alle telecamere posizionate nei vari parcheggi, come quello recintato riservato agli impiegati dell'ospedale, da dove l’uomo aveva rubato un monopattino elettrico. Mentre, negli altri casi, il 31enne era riuscito ad impossessarsi di bici da corsa, bici elettriche, computer, tablet e somme di denaro contante, rubati anche da seminterrati, aree pubbliche e sulle auto.

Infine, l'uomo è anche indagato per la ricettazione di orologi e monili in oro e per aver detenuto e portato in luogo pubblico un coltello dalla lunghezza complessiva di 21 centimetri e arnesi da scasso.