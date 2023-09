Martedì l'ultimo saluto a Bincoletto, l'ambulante morto per una lite allo stadio

Alle 14 di martedì prossimo, 26 settembre, al cimitero di Trento si potrà dare l'ultimo saluto a Massimiliano Bincoletto, il 68enne deceduto lo scorso 8 settembre all'ospedale di Borgo Trento. L'uomo era stato ricoverato il 25 agosto dopo una colluttazione che il venditore ambulante aveva avuto nella zona dello stadio Bentegodi. Dopo due settimane, Bincoletto è stato dichiarato morto e, dopo l'autopsia, alcuni suoi organi sono stati espiantati per la donazione.

Massimiliano Bincoletto era un ambulante conosciuto nelle province di Trento e Verona. TrentoToday ha riferito che il 68enne per più di vent'anni ha portato il suo banchetto al mercato settimanale di Rovereto, al martedì, per vendere magliette sportive, abbigliamento per bambini e giocattoli. E nel Veronese, dove Bincoletto si fermava spesso con il suo camper, in tanti lo hanno conosciuto e lo descrivono come un uomo generoso e sorridente.

Il 25 agosto scorso, Massimiliano Bincoletto si trovava con il suo camper in Piazzale Olimpia, a Verona. Pare che l'uomo abbia litigato con un senza fissa dimora e da quel litigio sia poi nata una colluttazione. Durante l'alterco, Bincoletto è stato spinto e cadendo ha sbattuto con violenza la testa per terra. Quel colpo gli è risultato fatale, dopo due settimane di cure intensive all'ospedale di Borgo Trento.

Il decesso del 68enne è arrivato l'8 settembre scorso e in meno di una settimana i carabinieri di Verona hanno rintracciato il senza fissa dimora con cui Bincoletto aveva litigato. È un 29enne di nazionalità georgiana, che aveva trovato ospitalità nell'abitazione di alcuni connazionali a Favaro Veneto, in provincia di Venezia. Sulla base delle testimonianze raccolte e delle immagini di videosorveglianza, gli investigatori sono convinti che sia stato lui a spingere Bincoletto. Per questo, il giovane è stato accusato di omicidio preterintenzionale.