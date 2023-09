Arrestato dai carabinieri nel Veneziano il presunto assassino di Bincoletto

I carabinieri del Comando provinciale di Verona, intorno alle ore 13 di giovedì, hanno rintracciato e fermato a nel centro di Favaro Veneto, in provincia di Venezia, l'uomo ritenuto responsabile della morte di Massimiliano Bincoletto.

Il 68enne senza fissa dimora, che viveva in un camper nella zona di piazzale Olimpia in città, era stato aggredito il 25 agosto e l'8 settembre è deceduto all'ospedale di Borgo Trento dove era stato ricoverato.

Già dalle prime battute, gli investigatori dell'Arma avevano identificato il presunto responsabile in un 49enne georgiano con pregiudizi di polizia, senza fissa dimora, il quale è stato ricercato fino alla tarda mattinata del 14 settembre.

ll presunto responsabile è stato posto in stato di fermo di indiziato del delitto di omicidio preterintenzionale emesso dal pm Zanotti e sarà accompagnato in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Sul suo contro, inoltre, pende anche un ordine di esecuzione della pena che gli è stato notificato.

