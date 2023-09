Spinto durante la lite, sbatte la testa e muore in ospedale: partita la caccia all'aggressore

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Verona, nelle vesti del sostituto procuratore Maria Beatrice Zanotti, i carabinieri del Comando provinciale di Verona da qualche giorno stanno indagando per fare luce sulla morte di Massimiliano Bincoletto, 68enne senza fissa dimora, che viveva in un camper in piazzale Olimpia, in zona Stadio.

Il decesso dell'uomo è avvenuto l'8 settembre all'ospedale di Borgo Trento, dove si trovava ricoverato dal 25 agosto a causa delle ferite che avrebbe riportato nel corso di un alterco che sarebbe avvenuto lo stesso giorno, intorno alle 4 del mattino, con un'altra persona senza fissa dimora che è ora al centro degli accertamenti dei militari per risalire alla sua identità.

Bincoletto è stato trovato a terra, vicino al camper, dai carabinieri del nucleo radiomobile di Verona, intervenuti in seguito alle segnalazioni di alcuni passanti. Sul 68enne sarebbero state evidenti alcune lesioni al capo che hanno suggerito al personale medico di ricoveralo subito in ospedale, tuttavia le sue condizioni non sarebbero state disperate e il decesso è sopraggiunto alcuni giorni dopo in seguito ad alcune complicazioni, le quali dovranno essere accertate dall'esame autoptico.

Alcune tesimonianze avrebbero permesso agli investigatori di ricostruire in parte i fatti, accertando che alle prime luci del 25 agosto, il 68enne ha litigato con un altro individuo, verosimilmente extracomunitario, per motivi ancora ignoti. Una lite che si sarebbe fatta sempre più accesa, al punto da sfociare in una vera e propria aggressione fisica a mani nude, in conseguenza della quale Bincoletto sarebbe caduto a terra sbattendo violentemente il capo dopo essere stato spinto, mentre il suo antagonista si sarebbe dileguato lasciandolo a terra.

La procura veronese ha dunque aperto un fascicolo processuale per il delitto di omicidio preterintenzionale: sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per identificare e rintracciare l'aggressore, il quale è ricercato.