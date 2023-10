Frane sulle strade per le abbondanti piogge: SS249 chiusa tra Verona e Trento

Il maltempo si è fatto sentire al confine tra le province di Verona e Trento, sulle sponde le lago di Garda.

Le forti piogge infatti hanno provocato la caduta di massi e detriti sulla SS 249 Gardesana orientale, provocandone la chiusura in località tempesta.

ATV dunque ha informato che «a causa di frane, avvenute sulla strada Gardesana tra Torbole e Navene, la linea 484 è interessata da una sospensione momentanea del percorso nel tratto compreso tra Malcesine e Riva del Garda ed effettua capolinea a Malcesine.»

Inoltre la Provincia di Verona ha comunicato che le forti precipitazioni delle scorse ore hanno provocato anche altri eventi franosi e smottamenti che hanno interessato anche la viabilità.

Sulla Sp 14B, in località Bellori di Grezzana, una frana ha occupato parte della carreggiata. La Provincia, con la ditta incaricata alle manutenzioni, è intervenuta martedì mattina alle 6.30 per rimuovere il materiale sceso dal versante di monte e il termine dell'intervento è previsto per la stessa serata, mentre la circolazione è rimasta aperta lungo la strada.

Sotto osservazione, inoltre, un secondo tratto della Sp 14B, a nord di Arzerè, già regolato da tempo con un restringimento della strada, il senso unico alternato e il limite di 30 km/h, per un cedimento parziale della carreggiata sul lato di valle.

Nella frazione Valgatara di Marano di Valpolicella, si è verificato il crollo parziale di un muretto privato lungo il versante di monte della Sp 34a, in località Masua. Sul posto si è subito recata la protezione civile con il gruppo Associazione Italiana Soccorritori della Valpolicella. Anche in questo caso l'intervento della Provincia permetterà di rimuovere il materiale, mentre la carreggiata rimane aperta alla viabilità.

Il Settore Viabilità del Palazzo Scaligero non esclude nuovi eventi franosi nelle prossime ore causati dalle intense precipitazioni. Infine, l’unità di Protezione Civile della Provincia di Verona, in coordinamento con il Comune di Verona e in accordo con la sala operativa della Regione Veneto, ha attivato i gruppi di Dolcè, Sant’Ambrogio, San Pietro in Cariano e Verona città per il monitoraggio della piena del fiume Adige e i presidi sui ponti.