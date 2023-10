Dopo le piogge, attesa a Verona la piena dell'Adige: chiuso Ponte Nuovo per preacauzione

Dopo le forte piogge delle scorse ore, è previsto per le prossime ore in città il transito dell'onda di piena del fiume Adige.

Il Comune di Verona pertanto comunica che, in via precauzionale, Ponte Nuovo viene chiuso sia la transito delle auto che ai pedoni, dalla mattina di martedì fino al primo pomeriggio, per possibili pericoli derivanti dal cantiere e dal ponteggio installato sotto le arcate, ora sfiorate dall'acqua.

Da palazzo Barbieri invitano i cittadini ad evitare camminate e corse lungo le zone più basse del letto dell'Adige, che a lungadige Rubele ha appena superato lo 0 idrometrico, mentre a Trento è in salita sui 4.53 metri.