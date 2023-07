Siglato accordo tra il Comune di Castelnuovo del Garda e la guardia di finanza per la tutela dei fondi Pnrr

La Guardia di finanza di Verona prosegue, questa volta in sinergia con il Comune di Castelnuovo del Garda, nell’attuazione delle collaborazioni istituzionali a presidio della corretta gestione delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Secondo quanto riferito in una nota, il comandante provinciale della Guardia di finanza di Verona, Col. t.ST Vittorio Francavilla e il sindaco di Castelnuovo del Garda Giovanni Dal Cero, hanno infatti sottoscritto un’intesa protocollare, finalizzata al «rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi pubblici, sia economici che finanziari, a tutela dei fondi rivenienti dal Next Generation Eu».

L’accordo in parola, al pari dei numerosi gia? stipulati dalle fiamme gialle scaligere negli ultimi mesi, si inquadra nella piu? ampia progettualita? della Guardia di finanza (parte integrante del sistema di controllo del Pnrr), tesa a valorizzare ogni forma di collaborazione istituzionale a livello locale cosi?, da rafforzare capillarmente il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi finanziari pubblici.

Il protocollo firmato il 19 luglio, secondo quanto spiegato, restera? in vigore fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. L'accordo prevede, tra l’altro, la tempestiva segnalazione da parte del Comune di ogni elemento di anomalia sullo specifico contesto, rafforzando in via preventiva lo scenario di legalita? del quale, grazie alle opere finanziate, potranno beneficiare il territorio e le comunita? gardesane.