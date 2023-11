Fuga conclusa: Filippo Turetta è stato fermato in Germania

La fuga di Filippo Turetta, ricercato per l'omicidio di Giulia Cecchettin, si è conclusa nella mattinata di domenica in Germania. Come riferiscono i colleghi di VeneziaToday, a comunicarlo è stato l'avvocato del giovane, Emanuele Compagno, che ne ha avuto conferma e ha informato i genitori. Il 22enne di Torreglia, provincia di Padova, è l'unico indiziato per la morte dell'ex fidanzata originaria di Vigonovo, provincia di Venezia, trovata senza vita sabato 18 novembre nei pressi del lago di Barcis, provincia di Pordenone.

Dopo la denuncia presentata ai carabinieri, domenica scorsa erano partite le ricerche della coppia, con la speranza di riuscire a trovare entrambi i ragazzi sani e salvi. Con il passare dei giorni però, il quadro della vicenda ha iniziato a delinearsi: le immagini delle telecamere nella zona industriale di Fossò, hanno immortalato l'aggressione di Turetta nei confronti dell'ex fidanzata nella serata di sabato scorso, la quale sarebbe stata poi caricata in auto esanime.

Un primo esame esterno sul corpo della 22enne avrebbe rilevato le coltellate a testa, collo, mani e braccia, segno che avrebbe provato a difendersi.

Turetta ha fatto perdere le proprie tracce dalla sera dell'11 novembre, quando si sarebbe messo al volante della sua Fiat Punto e avrebbe guidato a lungo tra Veneto, Friuli e Alto Adige, prima di valicare il confine. Il ragazzo sarebbe stato fermato nei pressi di Lipsia, a Bad Dürrenberg.

«Ringrazio gli inquirenti per il lavoro che ha portato all'arresto di Filippo Turetta in Germania. Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere», ha commentato il ministro degli affari esteri, Antonio Tajani.