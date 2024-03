Navigazione Laghi e vigili del fuoco: esercitazioni congiunte sulle imbarcazioni del Garda

In questi giorni sono in corso, nel cantiere navale di Navigazione Laghi a Peschiera del Garda, le esercitazioni congiunte mirate alla formazione del personale navigante di Navigazione Laghi e degli operatori dei vigili del fuoco di Brescia/Salò e di Verona/Bardolino per scenari esercitativi attinenti all’antincendio.

«La sicurezza è fra gli obiettivi strategici della gestione governativa e si persegue sia con il costante monitoraggio e miglioramento dei processi interni, sia con la collaborazione istituzionale con gli enti preposti - commenta il gestore governativo di Navigazione Laghi, Pietro Marrapodi - le esercitazioni sono in tal senso momenti fondamentali per rafforzare il know-how reciproco e migliorare l’operatività nella gestione delle emergenze».

«I servizi di Navigazione Laghi sono svolti nella piena sicurezza sia a bordo che a terra, tuttavia la formazione congiunta con gli enti deputati alle emergenze, che è stata messa in campo già negli scorsi anni, permette un costante scambio di utili informazioni in merito agli interventi in emergenza – afferma l’ingegner Giuseppe Mafale, Direttore di esercizio di Navigarda –. Navigazione Laghi ha inserito questo importante momento formativo nell’ambito del progetto di Home Academy interna che vede la collaborazione con diverse realtà del territorio e, in questa occasione specifica, con i comandi dei vigili del fuoco, che ringrazio».

«Da parte dei vigili del fuoco c’è sempre piena disponibilità a partecipare attivamente a queste giornate formative durante le quali i nostri operatori hanno la possibilità di conoscere le caratteristiche specifiche delle unità navali e di rapportarsi direttamente con i comandanti ed il personale di Navigazione Laghi», hanno detto l'ingegner Luigi Giudice, comandante dei vigili del fuoco di Brescia, e l'ingegner Enrico Porrovecchio, comandante dei vigili del fuoco di Verona.