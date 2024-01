Giovane escursionista s'infortuna e rimane bloccato sul Monte Grappa: recuperato

È stato attivato intorno alle 20.15 di giovedì 4 gennaio, dalla centrale del Suem 118, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un escursionista veronese in difficoltà. Come spiegano i colleghi di TrevisoToday, in tre stavano percorrendo il sentiero numero 104, quando il 23enne di Colognola ai Colli non sarebbe più stato in grado di proseguire a causa di una possibile distorsione alla caviglia.

Uno degli amici ha continuato a percorrere il sentiero per trovare campo e lanciare l'allarme, mentre l'altro è rimasto con il 23enne mentre calava il buio. Una squadra si è dunque avvicinata con i mezzi, per poi intraprendere il perscorso e trovare i due poco più a monte del Santuario della Madonna del Covolo. Dopo averlo accompagnato per alcune centinaia di metri fino al Santuario, i soccorritori hanno affidato l'infortunato all'ambulanza del Suem di Pieve del Grappa per i dovuti accertamenti. L'intervento si è concluso attorno alle 21.40.