Edifici in disuso occupati, furti di rame e oggetti rubati: un arresto e tre persone denunciate

Vanno avanti i servizi dei carabinieri a contrasto degli accessi e delle occupazioni abusive all’interno di edifici in disuso presenti in città. Nell'ultima settimana, il personale della sezione radiomobile di Verona ha tratto in arresto un 36enne romeno con l'accusa di tentato furto aggravato e denunciato altri 3 cittadini stranieri per invasione di edifici e ricettazione.

Nel corso di un’ispezione all’interno di un’ex fabbrica situata in viale Colonnello Galliano, il 36enne sarebbe stato sorpreso dai militari mentre asportava 10 chili di rame dalle condutture elettriche. Inoltre, l'uomo sarebbe stato trovato in possesso di vari attrezzi da scasso e di un coltello di 20 centimentri: arrestato, al termine del giudizio direttissimo presso il tribunale di Verona, è stato sottoposto al regime dei domiciliari.

Nello stesso luogo, durante un controllo svolto nei giorni precedenti, era stato individuato un altro cittadino romeno che lì aveva trovato un riparo di fortuna. In quel giaciglio però, il cittadino straniero avrebbe anche nascosto diversi beni risultati oggetto di furti denunciati in passato, tra cui carte di credito e documenti d’identità intestate a cittadini italiani e stranieri, oltre ad un costoso smartphone.

In un altro stabile situato in Borgo Roma, i carabinieri hanno invece scovato due persone di origine magrebina abusive, che per accedere avevamo rotto la catena che bloccava l’ingresso della struttura. Anche in questo caso, i due sono stati trovati in possesso di tessere sanitarie e di un telefono cellulare oggetto di furto.

Tutti gli edifici sono stati sgomberati ed i proprietari sono stati invitati a sigillare gli accessi, mentre i beni recuperati sono stati riconsegnati agli aventi diritto.