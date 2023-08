Automobilista sorpreso dalla polizia stradale mentre viaggia a 223 chilometri orari in A4

Un automobilista che viaggiava sull'autostrada A4, da Padova in direzione Milano, è stato "fotografato" mentre pare stesse andando alla velocità da record, in negativo evidentemente, di 223 chilometri orari. Secondo quanto riportato da PadovaOggi, infatti, la vettura in questione, una Mini Cooper, sarebbe stata scoperta dagli agenti della polstrada patavina grazie alla cosiddetta operazione "Roadpol velocità" che coinvolge le polizie di tutta Europa nel contrasto agli eccessi di velocità.

Così, mentre proprio quest'oggi nel tratto veronese in zona Sommacampagna, all'alba, si è verificato un incidente stradale con ben cinque persone ferite, nel Padovano per tutta la settimana sono stati effettuati rigorosi controlli con l’impiego di tecnologie adatte a registrare, anche a distanza, l'eventuale superamento dei limiti di velocità imposti dal Codice della strada.

Nel complesso sarebbero stati circa 300 i veicoli controllati, di questi un terzo sarebbe stato sorpreso oltre i limiti consentiti, più di 200 sarebbero i punti decurtati e due le patenti sospese. Su tutti gli episodi riscontrati dalla forze dell'ordine, spicca certamente l'automobilista che, nella zona di Limella, parrebbe per l'appunto stesse andando addirittura a 223 chilometri orari e che si è visto sospendere la patente.