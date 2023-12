La polizia locale ha fermato due auto in contromano su viale Piave: multe pesanti, patenti ritirate e sospese

Secondo quanto riferito in una nota del Comune di Verona, una pattuglia del reparto territoriale della polizia locale è riuscita a bloccare nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre, poco dopo le ore due, evitando così conseguenze peggiori, due autovetture che sarebbero partite dal semaforo di Porta Nuova esterno e provenienti da via Faccio, le quali avrebbero imboccato contromano viale Piave.

I due mezzi, stando a quanto riferito, sono stati fermati all’altezza del sottopasso ferroviario. Ai controlli etilometrici i due conducenti sono «risultati negativi». Pesanti, ad ogni modo, le conseguenze con il «ritiro della patente, 327 euro di sanzione amministrativa, decurtazione di dieci punti dalla patente, che sono diventati venti per uno dei due conducenti essendo neopatentato, e la sospensione della patente da uno a tre mesi per entrambi». Dal Comune di Verona ricordano che «da inizio anno sono stati contestati ben 145 verbali per la circolazione contromano sulle strade cittadine, uno dei comportamenti più gravi alla guida, che spesso provoca gravi sinistri stradali».

Ancora grave il ciclista investito all’incrocio di via Ca’ di Cozzi

Sempre secondo quanto riportato dal Comune di Verona, sarebbero ancora «gravi le condizioni di un ciclista investito da un’autovettura nella serata di venerdì, alle 21, all’incrocio di via Ca’ di Cozzi con viale Caduti del Lavoro». Nell'occasione, come ricordato nella nota di Palazzo Barbieri, una Skoda Kamiq condotta da un 31enne, per cause in corso di accertamento, avrebbe colpito un 21enne che stava attraversando l'incrocio. Il personale del Suem 118 intervenuto ha intubato sul posto il ferito che ora si trova ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica. I rilievi sono stati effettuati dal reparto territoriale che, a quanto si apprende, ha già recuperato le immagini del sinistro per procedere ad «un’accurata disamina di quanto accaduto».

Da inizio anno, sottolineano sempre da Palazzo Barbieri, sono stati rilevati esattamente «1.500 incidenti in città, con dodici decessi». Si tratta evidentemente di una mole importante di attività per la ricostruzione e la gestione dei sinistri svolta da parte della polizia locale.