Covid-19, meno positivi e meno ricoverati. Continua momento buono in Veneto

Rimane favorevole l'andamento del coronavirus in Veneto. Diminuiscono ancora i positivi al virus ed anche i pazienti Covid negli ospedali.

Scarica qui il bollettino sul Covid-19 in Veneto dell'8 gennaio 2023

I dati sulla provincia di Verona diffusi dalla Regione Veneto indicano che nelle ultime 24 ore sono stati accertati 211 nuovi contagi, 323 guarigioni e 3 decessi per Covid-19. I veronesi oggi positivi sono dunque scesi a 2.397 e fra di loro i ricoverati in ospedale sono 109 in area non critica (-2 rispetto a ieri) e 11 in terapia intensiva.

In tutto il Veneto i positivi al virus sono scesi a 35.596, di cui 736 ricoverati in area non critica (-12 da ieri) e 42 ricoverati in terapia intensiva. I cambiamenti segnalati nelle ultime 24 ore sono 1.311 nuovi contagi, 2.698 guarigioni e 15 decessi per Covid-19.