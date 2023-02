Covid-19 in Veneto: i positivi sono 16.394, quelli in ospedale meno di 300

Sono diventati meno di 300 i posti letto occupati da positivi al coronavirus negli ospedali del Veneto. In tutta la regione il numero dei contagiati non cambia di molto, ma rimane in calo costante il numero delle ospedalizzazioni per Covid.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 3 febbraio 2023

In provincia di Verona, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 59 contagi da coronavirus e 61 guarigioni. Nessun decesso per Covid-19 è stato segnalato e quindi i positivi al virus sono attualmente 700 (-2 da ieri), di cui 24 ricoverati in ospedale.

Nel Veneto, i cambiamenti registrati nelle ultime 24 ore sono stati: 528 nuovi contagi da coronavirus, 560 guarigioni e 6 decessi per Covid-19. I veneti oggi positivi sono 16.394, di cui 268 ricoverati in area non critica e 16 ricoverati in terapia intensiva.