Nelle terapie intensive veronesi nessun positivo al coronavirus

Tre anni di Covid-19 in Veneto. Tre anni passati a contare i contagi, le ospedalizzazioni e purtroppo anche i morti. Proprio alle vittime del virus il presidente della Regione Luca Zaia ha rivolto il primo pensiero in questo anniversario. Vittime che fortunatamente in quest'ultimo periodo sono sempre meno. Nello scorso fine settimana, non ci sono stati morti per Covid-19 in tutta la regione, ma nelle ultime 24 ore i morti in Veneto per coronavirus sono stati 5, come riportato dal bollettino trasmesso ancora quotidianamente dalla Regione.

Scarica qui il bollettino sul Covid in Veneto del 21 febbraio 2023

In provincia di Verona, in nuovi positivi scoperti dalle 8 di ieri mattina sono stati 156, i negativizzati sono stati 81 ed un positivo è deceduto per Covid-19 (3.387 in tre anni). I positivi al virus sono quindi saliti a 684 (+74 da ieri), ma i positivi ricoverati negli ospedali veronesi rimangono 19 e nessuno di loro è ricoverato in terapia intensiva.

In tutta la regione, i positivi al coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore sono stati 937, le negativizzazioni sono state 522 ed i morti per Covid-19 sono stati 5. I veneti oggi positivi al virus sono saliti a 16.576, fra cui ci sono 287 ricoverati in area non critica e 9 ricoverati in terapia intensiva.