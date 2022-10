Covid-19, non è ancora un'inversione di tendenza ma i positivi sono diminuiti

Il sistema sanitario veneto continua ad ammortizzare bene i nuovi contagi da coronavirus. I positivi al virus aumentano negli ospedali regionali, dove però non sono presenti situazioni di emergenza.

Scarica qui il bollettino Covid-19 in Veneto del 3 ottobre 2022

Il dato potrebbe essere connesso alla minore quantità di tamponi che si eseguono durante il weekend, ma dopo giorni di salita è sceso il numero dei veronesi attualmente positivi al virus. Un dato che però potrebbe rimanere isolato se non sarà confermato nei prossimi giorni. Comunque ieri i veronesi attualmente positivi erano 6.484 e oggi sono 6.454. In diminuzione nonostante i 248 contagi contati nelle ultime 24 ore. Contagi che da inizio pandemia sono stati 408.953 e che si sono risolti con una guarigione per 399.278 veronesi. Stabile a 3.221 il numero degli abitanti della provincia di Verona morti di Covid-19, mentre cambia il numero dei positivi ricoverati negli ospedali scaligeri: ieri erano 62 e oggi sono 61, di cui 3 in terapia intensiva.

In tutta la regione, da febbraio 2020, i tamponi positivi al coronavirus sono stati 2.286.279 (+1.215 nelle ultime 24 ore). Ma in un giorno i veneti attualmente positivi sono scesi dai 52.015 di ieri agli 51.836 di oggi. I veneti negativizzati dopo il contagio sono saliti a 2.218.952 ed i veneti deceduti per Covid-19 sono diventati 15.491 (+3 da ieri). Rimangono 15 i positivi al virus ricoverati nelle terapie intensive venete mentre salgono a 395 i positivi ricoverati in area non critica.