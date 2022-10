In 24 ore 4.310 nuovi positivi al coronavirus in Veneto e più di 5mila i vaccinati

Quella di ieri è stata una giornata con più vaccinati contro il coronavirus che contagiati dal coronavirus in Veneto. E anche se non è la prima volta che accade, il segnale rimane comunque buono.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 27 ottobre 2022

Nelle ultime 24 ore, in provincia di Verona sono stati registrati 648 tamponi positivi al virus. Significa che 648 veronesi sono entrati nel gruppo di coloro che sono attualmente positivo. Gruppo formato oggi da 6.456 veronesi (ieri erano 6.586). Da inizio pandemia, i morti per Covid-19 nel Veronese sono in totale 3.252, due in più da ieri. I negativizzati sono saliti a 419.524. E negli ospedali della provincia di Verona i pazienti positivi al coronavirus sono leggermente aumentati in un giorno: da 132 a 138.

Tra le 8 di ieri mattina e le 8 di oggi sono stati scoperti 4.310 nuovi positivi al coronavirus in tutto il Veneto. Regione dove però i positivi al virus continuano a diminuire: ieri erano 57.574 e oggi sono 57.143. Sono invece in aumento i negativizzati, diventati da inizio pandemia 2.337.130, ma purtroppo crescono anche i deceduti per Covid-19: 15.674 da febbraio 2020 (+9 in 24 ore). Infine, gli ospedali della regione si svuotano un po' di pazienti positivi al virus: questa mattina sono 736 in area non critica e 23 in terapia intensiva.

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid fatte in Veneto al 27 ottobre 2022

Sono stati quindi 4.310 i contagi accertati ieri in Veneto, numero inferiore alle 5.478 vaccinazioni eseguite. Le prime dosi sono state 14, le seconde dosi 20, le terze dosi 145 e le quarte dosi 5.299. E tra tutte le vaccinazioni anti-Covid fatte in Veneto ieri, 1.348 sono state quelle di Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona.