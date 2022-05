Pazienti Covid in leggero aumento in regione, ma calano ancora i contagiati

Continua il leggero calo di veneti attualmente contagiati dal coronavirus ma rispetto a ieri aumentano i pazienti Covid negli ospedali.

Report Covid-19 in Veneto aggiornato al 12 maggio 2022

Dall'inizio della pandemia i veronesi contagiati sono stati 314.736 (+664 da ieri), ma quelli che oggi sono positivi sono 7.707 (-178 da ieri). I deceduti per Covid-19 rimangono 3.085, mentre i guariti salgono a 30.3944 (+842 da ieri). Infine, negli ospedali veronesi, i pazienti positivi al virus sono 5 in terapia intensiva (+1 da ieri) e 109 in area non critica (+3 da ieri). Pazienti che sono ricoverati a Borgo Roma (16), a Borgo Trento (27 di cui 3 in terapia intensiva), a Legnago (29 di cui 1 in terapia intensiva), a San Bonifacio (11), a Villafranca (4), a Marzana (2), a Bussolengo (16), a Negrar (7 di cui 1 in terapia intensiva), a Peschiera del Garda (1) e a Villa Garda (1).

Nei dati regionali si legge 3.932 contagi da coronavirus accertati nelle ultime 24 ore (1.716.332 durante tutta la pandemia), 53.295 veneti attualmente positivi (-848 da ieri), 14.563 morti per Covid-19 (+19 da ieri) e 1.648.474 guariti (+4.761 da ieri). E negli ospedali, contando positivi e negativizzati, i pazienti in area non critica sono 808 e quelli in terapia intensiva 41.

Report Vaccinazioni Covid-19 in Veneto del 12 maggio 2022

Sempre molto basse le vaccinazioni contro il coronavirus. Ieri, le somministrazioni sono state 762 in Veneto, di cui 183 in provincia di Verona. Le prime dosi distribuite ieri in regione sono state 19, le seconde dosi 55 e le dosi addizionali 688.