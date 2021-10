Covid: zero nuovi decessi in Veneto e ricoveri in ospedale stabili anche nel Veronese

Sono 181 i casi in più di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto rispetto a ieri. Di questi sono 14 quelli assegnati alla provincia di Verona. Numeri dunque piuttosto contenuti quelli riportati nel bollettino di oggi, lunedì 4 ottobre, a cura come sempre di Azienda Zero.

Lieve aumento per quanto riguarda il numero dei soggetti attualmente positivi su scala regionale, saliti a quota 10.391 rispetto ai 10.346 indicati domenica. A Verona e provincia erano ieri 1.124, mentre quest'oggi sono aumentati a 1.139. Resta invece invariato il computo dei decessi totali in Veneto che si attesta a quota 11.778 morti da inizio pandemia, dei quali 2.661 nel territorio veronese (1 in più rispetto a quanto indicato nel bollettino di ieri a seguito di uno scorporo dalla provincia di Rovigo).

Report Covid Regione Veneto 4 ottobre 2021 ore 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali veneti, vi sono quest'oggi 168 pazienti Covid tuttora positivi e ricoverati in area non critica, ovvero 2 in meno rispetto a ieri, mentre sono 46 i pazienti curati in terapia intensiva, vale a dire 2 in più rispetto a domenica. Conteggiando anche i pazienti Covid ricoverati e però negativizzatisi, la proporzione rimane identica: 215 pazienti in area non critica (erano 217 ieri), oltre a 54 pazienti in terapia intensiva (erano 52 ieri).

La situazione negli ospedali della singola provincia veronese resta altrettanto pressoché invariata. In particolare troviamo oggi 28 pazienti Covid in area non critica, vale a dire 1 in più rispetto a ieri, cui si sommano 6 pazienti curati in terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri).