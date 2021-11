Covid, in Veneto per il terzo giorno oltre 2 mila casi di tampone positivo. In 24 ore 36 nuovi ricoveri, 6 i morti

Per la terza giornata di fila in Veneto si registrano oltre 2 mila casi di tamponi positivi al coronavirus in più rispetto alle precedenti 24 ore. Nello specifico, secondo quanto indicato dal report Covid di Azienda Zero, sono quest'oggi, sabato 27 novembre 2021, ben 2.113, di cui 275 nella singola provincia di Verona che resta con Belluno e Rovigo tra quelle meno colpite, a fronte dei 451 casi a Treviso e dei 412 o 407 rispettivamente di Padova e Vicenza.

Report Regione Veneto 27 novembre 2021 ore 8

Il numero di soggetti attualmente positivi al virus sul piano regionale risulta altrettanto in aumento, essendo passato da quota 26.254 a 27.612, così come nella provincia di Verona si è passati dai 3.142 attuali positivi di ieri agli odierni 3.273. A crescere è purtroppo anche quest'oggi il numero delle vittime totali da inizio pandemia che in Veneto ha raggiunto gli 11.941 morti, registrando tra ieri ed oggi 6 nuovi deessi. Nessuno di questi è avvenuto in provincia di Verona, dove il triste computo è fermo a quota 2.684 morti totali da inizio pandemia.

Scarica il Report Regione Veneto 27 novembre 2021 ore 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, anche quest'oggi in Veneto si assiste ad un cospicuo incremento di ricoveri: sono infatti 36 in più nelle ultime 24 ore i pazienti Covid che hanno necessitato di assistenza all'interno di una struttura ospedaliera. Di questi 36 nuovi pazienti, 34 sono quelli accolti in area non critica e 2 nelle terapie intensive. Nel complesso, dunque, in tutta la Regione Veneto si contano 441 pazienti Covid attuali positivi curati in area medica e 79 nelle terapie intensive. Se poi si conteggiano anche i pazienti ricoverati ma negativizzatisi dall'infezione, troviamo 488 persone in area medica (ieri erano 462) ed altre 90 nelle terapie intensive (ieri erano 89).

Con riferimento invece alle strutture ospedaliere della provincia di Verona, la situazione complessivamente resta immutata rispetto a ieri: i ricoveri di pazienti Covid attualmente positivi al virus sono in totale 70, di cui 61 in area medica, ovvero 1 in più rispetto alle precedenti 24 ore, mentre le terapie intensive sono calate a quota 9, ovvero -1 rispetto a ieri. I pazienti sono curati nelle strutture cittadine di Borgo Roma, Borgo Trento, oltre che negli ospedali di Legnago, Villafranca di Verona, Bovolone, Negrar e Peschiera del Garda.