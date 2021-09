Covid: 3 decessi in Veneto, 1 a Verona. Calano le terapie intensive e i soggetti attualmente positivi al virus

Secondo quanto indicato nel bollettino di oggi, mercoledì 15 settembre, curato da Azienda Zero, sono 525 in più rispetto a ieri i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in tutto il Veneto. Di questi sono 73 quelli assegnati alla provincia veronese.

Le persone attualmente positive in Veneto sono 12.419, in calo rispetto a ieri quando erano 12.589. Diminuiscono gli attuali positivi anche nel Veronese, dove oggi sono 1.733 di contro ai 1.765 registrati 24 ore fa. A crescere sono invece purtroppo i decessi che raggiungono oggi in Veneto quota 11.731 morti totali da inizio pandemia, con tre nuove vittime rispetto a ieri, una delle quali nella provincia veronese che sale così 2.656 decessi da inizio pandemia.

Report Covid Regione Veneto 15 settembre 2021 ore 8

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali veneti, i pazienti quest'oggi aumentano nel complesso ma diminuiscono quelli curati nelle terapie intensive. Si hanno infatti 228 persone a livello regionale curate in area non critica e tuttora positive al coronavirus, vale a dire 12 in più rispetto a ieri, mentre sono 50 quelle in terapia intensia, ovvero 6 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. Stesso riscontro anche analizzando i ricoveri comprensivi dei pazienti negativizzati: sono oggi 272 le persone in area non critica (erano 261 ieri), mentre in terapia intensiva troviamo 53 pazienti (erano 59 ieri).

Nella singola provincia di Verona il calo dei ricoveri è invece uniforme: si hanno infatti 46 pazienti Covid in area non critica negli ospedali scaligeri, ovvero 3 in meno rispetto a ieri, così come a calare lievemente sono le terapie intensive che scendono a quota di 7 (-1 rispetto a ieri).