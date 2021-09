Covid: in Veneto due nuovi decessi nelle ultime 24 ore, uno a Verona. Ricoveri in ospedale ancora in crescita

Sono 291 i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in più rispetto a ieri a livello regionale in Veneto. È quanto si apprende nel bollettino quotidiano di lunedì 13 settembre a cura come sempre di Azienda Zero. Alla singola provincia veronese vengono attribuiti 24 casi.

Nel complesso rispetto a ieri sono tornati a crescere i casi di persone attualmente positive, passando nelle ultime 24 ore da quota 12.810 a 12.884. Nella provincia scaligera si è passati da 1.824 attuali positivi indicati domenica a 1.828 registrati quest'oggi. A crescere è purtroppo anche il numero delle vittime totali da inizio pandemia che in Veneto sono oggi 11.721, due morti in più rispetto a ieri, uno dei quali riscontrato nella provincia di Verona dove i decessi da inizio pandemia sono quindi saliti a quota 2.654.

Report Covid Regione Veneto 13 settembre 2021 ore 8

In aumento rispetto a ieri risultano essere anche i ricoveri ospedalieri che vedono 222 pazienti Covid accolti in area non critica nelle strutture di tutta la Regione Veneto, ovvero 6 persone in più rispetto alle precedenti 24 ore, cui si sommano altri 53 pazienti curati in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri. Considerando anche i pazienti negativizzati, sono nel complesso 264 i ricoverati in area non critica (ieri erao 259), cui si aggiungono 57 altre persone in terapia intensiva (dato invariato rispetto a domenica).

Per quanto riguarda invece le strutture ospedaliere della provincia veronese, troviamo una situazione complessivamente molto simile nei numeri rispetto alle precedenti 24 ore: i pazienti Covid ricoverati in area non critica sono saliti a quota 47, ovvero 1 in più rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive troviamo sempre 10 pazienti esattamente come domenica.